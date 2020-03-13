Новый номер «Носорога» посвящен оттепели

Что слушать в марте
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 2020632
17 марта из печати выходит новый номер «Носорога», изданный в коллаборации с Центром Вознесенского и посвященный периоду оттепели.
Как соообщает пиар-служба журнала, в оттепельном «Носороге» тектонические сдвиги шестидесятых будут прослеживаться в каждом материале — от тревожной графики Ирины Кориной до «Вспышки щебня» Андрея Черкасова, смонтированной «на основе частотного анализа широкого корпуса русской поэзии времен хрущевской оттепели».
Здесь же будут опубликованы подлинные — и неизвестные — стихи оттепели из архива Владимира Орлова, а также подборки Анны Глазовой, Дениса Крюкова и русско-шведской поэтессы Софии Камилл. Прозаическая часть — «Из записок технотеолога» и окончание романа Андрея Иванова «Untermensch: моя разорванная часть».
Номер доступен для предзаказа со скидкой на сайте издательства.
Там же по издательской цене можно приобрести предыдущий номер «Носорога» с новыми поэтическими циклами Марии Степановой, Александра Скидана, Федора Сваровского и Юлии Кокошко, подборкой стихотворений белорусской поэтессы Вальжыны Морт, прозой Марианны Гейде и Андрея Иванова, а также эссе Лауры Босси о влечении к статуям и серией манекенов английского живописца Алана Битона.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:29Итальянцы придумали флешмоб против уныния
17:32Новый номер «Носорога» посвящен оттепели
16:01Выставка Георгия Данелии пройдет в ММОМА
13:31Презентация первой в России книги об искусстве перформанса пройдет в «Гараже»
13:10Проводится конкурс на название нового музея на Красной площади
11:38«Пионер» покажет фильм об Артемии Троицком
12 марта 2020
18:39Премия «НОС-2020» начинает прием заявок
16:47Суд в Москве оштрафовал BBC World NewsВсе новости
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 2020632
Владимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней13 марта 2020399
Полина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук13 марта 20202105
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 20201160
Баритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона11 марта 20201531
«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»11 марта 20203449
Известный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?11 марта 20202670
Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие11 марта 20202107
Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов11 марта 20202916
Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России10 марта 20202748
Итальянский профессор Клаудиа Пиералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе10 марта 20202534
Что смотреть на «Духе огня» в Москве10 марта 20201645