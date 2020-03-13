Новый номер «Носорога» посвящен оттепели

17 марта из печати выходит новый номер «Носорога», изданный в коллаборации с Центром Вознесенского и посвященный периоду оттепели.

Как соообщает пиар-служба журнала, в оттепельном «Носороге» тектонические сдвиги шестидесятых будут прослеживаться в каждом материале — от тревожной графики Ирины Кориной до «Вспышки щебня» Андрея Черкасова, смонтированной «на основе частотного анализа широкого корпуса русской поэзии времен хрущевской оттепели».

Здесь же будут опубликованы подлинные — и неизвестные — стихи оттепели из архива Владимира Орлова, а также подборки Анны Глазовой, Дениса Крюкова и русско-шведской поэтессы Софии Камилл. Прозаическая часть — «Из записок технотеолога» и окончание романа Андрея Иванова «Untermensch: моя разорванная часть».

Номер доступен для предзаказа со скидкой на сайте издательства.

Там же по издательской цене можно приобрести предыдущий номер «Носорога» с новыми поэтическими циклами Марии Степановой, Александра Скидана, Федора Сваровского и Юлии Кокошко, подборкой стихотворений белорусской поэтессы Вальжыны Морт, прозой Марианны Гейде и Андрея Иванова, а также эссе Лауры Босси о влечении к статуям и серией манекенов английского живописца Алана Битона.



































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