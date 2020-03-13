Проводится конкурс на название нового музея на Красной площади

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Музеи Московского Кремля объявили конкурс на лучшее название нового здания музея на Красной площади.
Как сообщает сайт Музеев Московского Кремля, к участию в конкурсе приглашаются все желающие старше 14 лет.
Конкурс проводится онлайн в три этапа. Первый этап — прием конкурсных материалов — завершится 15 апреля, отбор материалов будет проводиться до 15 мая, победители будут определены в Международный день музеев, 18 мая.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Музеев Московского Кремля. Авторы трех лучших предложенных названий будут награждены памятными подарками.
Строительство нового музейного комплекса на Красной площади закончится в 2021 году. Комплекс разместится в бывших Средних торговых рядах, построенных в конце XIX века по проекту архитектора Романа Клейна.
В здании будут располагаться коллекции, которые сейчас экспонируются в Оружейной палате, а также собрания, находящиеся в запасниках — византийские древности, произведения фирмы Карла Фаберже, коллекции древнерусского искусства и русского искусства XVI–XVIIвеков, собрание знамен и многое другое. Отдельный зал будет посвящен придворной культуре XVIII века.
На время реставрационных работ в Оружейной палате Кремля на Красную площадь переместится коллекция государственных регалий. Также на новых площадях откроются два больших выставочных зала для временных экспозиций.
Кроме того, в новом музейном комплексе разместятся конференц-залы, лекторий, детский центр, зоны отдыха, кафе, магазины. Музей, общая площадь которого составит более 80 тысяч кв.м, будет приспособлен для приема посетителей с ограниченными возможностями.
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