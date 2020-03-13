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«Пионер» покажет фильм об Артемии Троицком

News_detailed_pictureКадр из трейлера фильма «Критик»© Андрей Айрапетов / YouTube

18 марта в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ нового фильма Андрея Айрапетова «Критик» и встреча с его героем — одним из первых советских диджеев, организатором первого рок-фестиваля в СССР, крестным отцом независимой музыки в России, музыкальным критиком Артемием Троицким.

Начало в 19:00. В фильме принимают участие Артемий Троицкий, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Евгений Хавтан, Александр Липницкий, Василий Шумов, Андрей Тропилло, Всеволод Гаккель, Алексей Белов, Илья Лагутенко и другие.

После сеанса куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с Артемием Троицким о его знакомстве с Петром Мамоновым и Борисом Гребенщиковым, о советских дискотеках, «Евровидении» и Билли Айлиш.

Темы дискуссии:

  • Как продвигать независимую музыку в несвободной стране?
  • Прогнозы патриарха музыкальной критики: чего ждать от Little Big на «Евровидении»?
  • Чем жили диджеи в период перестройки и в первые годы свободной России?
  • Что происходит с музыкальной журналистикой за пределами страны?

Прямая трансляция встречи будет вестись на страницах Pioner Bookstore в Facebook и «ВКонтакте».
















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