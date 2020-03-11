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Фестиваль норвежского кино пройдет в Чебоксарах

News_detailed_pictureКадр из фильма «Идти на запад»© Filminvest

С 22 по 30 марта в чебоксарском торгово-развлекательном центре «Мега Молл» состоятся показы фестиваля нового норвежского кино.

Фестиваль организуют Фонд регионального развития «Содружество», центр культуры «Полигон» при поддержке Посольства Норвегии в Москве и ТРЦ «Мега Молл».

Девиз фестиваля — «Границы и самоопределение». В его афише 16 картин: военные драмы «12-й человек» и «Выбор короля», рассказывающие о Норвегии в период Второй мировой войны, фильмы о поисках себя («Что скажут люди» и «Девушка-лев») и о принятии других («Идти на запад» и «Розмари»), а также три документальных фильма и программа короткометражного кино.

«Впервые мы представляем в Чувашии самое современное норвежское кино. Сегодня Норвегия пытается занять ведущие позиции в европейском кинематографе. И, как смогут почувствовать наши зрители, оно очень глубокое по смыслу, эстетически выстроенное и качественное, как в игровом, так и неигровом формате. Поделиться своими мыслями и обсудить увиденное зрители смогут после показа», – говорит руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.

Расписание:

  • 22 марта — «Идти на запад» (Rett vest / Going West, 2018), реж. Хенрик Мартин Дальсбаккен;
  • 23 марта — «Розмари» (Rosemari / Framing Mom, 2016), реж. Сара Юнсен;
  • 24 марта — «Что скажут люди» (Hva vil folk si / What Will People Say, 2017), реж. Ирам Хак;
  • 25 марта — «12-й человек» (Den 12. mann / The 12th Man, 2017), реж. Харольд Цварт;
  • 26 марта — «Переправа» (Flukten over grensen / The Crossing, 2015, документальный), реж. Джордж Куриан; «Искусство распластаться как жаба» (Kunsten å leggje seg paddeflat / A Toad Story, 2016, документальный), реж. Аре Пилског;
  • 27 марта — «Выбор короля» (Kongens nei / The King’s Choice, 2016), реж. Эрик Поппе;
  • 28 марта — «Девушка-лев» (Løvekvinnen / The Lion Woman, 2016), реж. Вибеке Идсё;
  • 29 марта — «Обрезчики языков» (Tungeskjærerne / Tongue Cutters, 2017, документальный), реж. Сольвейг Мелькераен;
  • 30 марта — программа короткометражного кино.

Начало сеансов в 18:00, все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.




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