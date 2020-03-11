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Новую книгу Андрея Зорина обсудят в «Пионере»

News_detailed_picture© Издательский дом «Новое литературное обозрение»

19 марта в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с историком литературы, профессором Оксфордского университета и МВШСЭН Андреем Зориным по случаю выхода его книги «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Книга «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» вышла в издательстве «Новое литературное обозрение».

«Новая краткая биография великого писателя прослеживает основные линии его судьбы и творчества, — говорится в издательской аннотации. — Художественное и философское наследие Толстого рассматривается здесь наравне с военным опытом, крестьянским трудом и семейной трагедией. Такой «интегративный» подход позволяет говорить о нем вне набивших оскомину рассуждений о «противоречиях» и яснее разглядеть уникальные последовательность и цельность его жизненного пути».

Куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с Андреем Зориным о наших иллюзиях по поводу чувств, о том, почему Лев Толстой не потеряет актуальности в будущем и как Владимир Жириновский связал крах СССР с событиями 1717 года.

Темы дискуссии:

  • Эко-активизм, публичность и личные границы — как Лев Толстой становится все более современным?
  • Как мы переживаем исторические моменты?
  • Как человек, который не занимается исторической наукой, понимает историю своей страны?
  • Право на забвение: как воспоминания влияют на наши чувства?
  • Война и мир как акт публичной истории: по каким текстам запомнится наше время?
  • Для чего мы «переписываем» нашу память?

На встрече можно будет купить книгу «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на страницах Pioner Bookstore в Facebook и «ВКонтакте».




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