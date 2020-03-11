Фестиваль «Морс» едет в Казань

© Центр современной культуры «Смена» / Facebook

С 19 по 27 марта в Центре современной культуры «Смена» в Казани впервые пройдет выездной фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс».

Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» ежегодно проводится в Москве и объединяет современных книжных иллюстраторов, художников, издателей, писателей и читателей.

В Казани фестиваль представит выставку, публичные лекции и специальную программу для иллюстраторов.

Выставка откроется 19 марта, на ней будут представлены лучшие работы участников фестиваля «Морс» за последние пять лет. В экспозицию войдут оригиналы работ художников, которые рисуют от руки, принты тех, кто рисует в цифровом формате, а также эскизы и скетчбуки. Вход на выставку — 200 рублей.

20 марта состоится лекция директора фестиваля «Морс», художницы и иллюстратора Анны Чефрановой «Зачем молодому иллюстратору показывать свои работы и что делает фестиваль Морс». Вход свободный.

Профессиональная программа фестиваля включает лекции, мастер-классы и просмотры портфолио с участием Анны Чеврановой, директора студии книги и книжной иллюстрации «Азбука Морса» Светланы Лядовой и художницы и иллюстратора Лены Четверик. Цены на профессиональную программу доступны по ссылке smena-kazan.timepad.ru.















































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