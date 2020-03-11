Фильм Дмитрия Мамулии «Преступный человек» победил на фестивале «Дух огня»

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9 марта в Ханты-Мансийске завершился XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Главный приз, «Золотая тайга», присужден грузинско-российскому фильму «Преступный человек» режиссера Дмитрия Мамулии.
Об этом сообщает сайт фестиваля. Призом «Серебряная тайга» награждена картина «Птичий остров» (Bird Island) режиссеров из Швейцарии Майи Косы и Серджо да Косты, «Бронзовую тайгу» получил фильм «Cумирики» (Zumiriki) испанского режиссера Оскара Алегрии.
2 апреля компания Cineticle Films выпускает победителя «Духа огня — 2020» в российский прокат, а 21 марта в Первом зале киноцентра «Октябрь» проект «Каро.Арт» и Cineticle Films представят его московскую премьеру.
Фильм будет показан на грузинском языке с русскими субтитрами, после показа состоится встреча с режиссером Дмитрием Мамулией и кинокритиком Зинаидой Пронченко.
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