Фильм Дмитрия Мамулии «Преступный человек» победил на фестивале «Дух огня»

© Cineticle Films

9 марта в Ханты-Мансийске завершился XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Главный приз, «Золотая тайга», присужден грузинско-российскому фильму «Преступный человек» режиссера Дмитрия Мамулии.

Об этом сообщает сайт фестиваля. Призом «Серебряная тайга» награждена картина «Птичий остров» (Bird Island) режиссеров из Швейцарии Майи Косы и Серджо да Косты, «Бронзовую тайгу» получил фильм «Cумирики» (Zumiriki) испанского режиссера Оскара Алегрии.

2 апреля компания Cineticle Films выпускает победителя «Духа огня — 2020» в российский прокат, а 21 марта в Первом зале киноцентра «Октябрь» проект «Каро.Арт» и Cineticle Films представят его московскую премьеру.

Фильм будет показан на грузинском языке с русскими субтитрами, после показа состоится встреча с режиссером Дмитрием Мамулией и кинокритиком Зинаидой Пронченко.

«Преступный человек» (Borotmokmedi, Грузия-Россия, 2019)

Режиссер: Дмитрий Мамулия

Авторы сценария: Дмитрий Мамулия, Арчил Кикодзе, Мария Игнатенко

Операторы: Антон Громов, Алишер Хамидходжаев

В ролях: Василиса Земскова, Владимир Кобахидзе, Гиорги Петриашвили, Годердзи Липартелиани, Мадона Чачхиани, Наталья Джугели, Петра Иоанн, Светлана Юненко



Синопсис: 28-летний Георгий Месхи невольно становится свидетелем убийства известного вратаря. Этот факт переворачивает его жизнь вверх тормашками. Он приходит на панихиду и, стараясь быть незамеченным, наблюдает за женой и дочерью убитого. Вернувшись домой, он звонит в полицию, но, услышав голос дежурного, бросает трубку. Изо дня в день он возвращается на место преступления. Увиденное убийство становится его наваждением. Он начинает интересоваться всем, что связано с преступлением. Это фильм о рождении убийцы...









Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU