Политех и Музей Москвы проведут выставку о людях с инвалидностью

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12 марта в первом корпусе Музея Москвы откроется выставка «Истории, которых не было». Она входит в программу инклюзивного фестиваля «Разные люди — новый музей», организованного Политехническим музеем.
«Истории, которых не было» – это вторая часть одноименного выставочного проекта, созданного командой Политехнического музея с кураторами Алёной Лёвиной и Марией Сарычевой. В основе экспозиции личные истории людей с разными формами инвалидности об их отношениях с Москвой: лавочка, где случился первый поцелуй, парк, в котором катался на коньках, лестница, из-за которой никак не получается попасть в музей.
Выставка состоит из пяти «островов», каждый из которых рассказывает истории героев через личные предметы и фотографии, видео с прогулок в любимых местах Москвы и записи разговоров. «Острова» погружают зрителя в мир людей с разным опытом и мечтами, поднимая такие значимые темы, как физическая доступность города, восприятие инвалидности в России, доступ к образованию и труду.
«Мы очень рады, что выставка Политеха пройдет именно в Музее Москвы: нам хотелось сделать истории людей с инвалидностью, истории, которыми наполнен этот город, — слышимыми. Мы как будто говорим — смотрите, в Москве есть очень разные люди, и все они очень важны, каждый из них делает этот город уникальным. В Москве живут и всегда жили тысячи людей с инвалидностью. Давайте наконец услышим и увидим их», — говорит заместитель генерального директора Политехнического музея по работе с посетителями Вера Шенгелия.
Выставка «Истории, которых не было» в Музее Москвы продлится до 14 апреля, вход свободный.
Одновременно с выставкой будет проходить публичная программа: герои проекта придумали свои форматы, чтобы рассказать о жизни в городе. Расписание программы приводится на сайте фестиваля «Разные люди — новый музей».
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