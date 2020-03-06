Присуждена премия Солженицына

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9 марта были объявлены лауреаты литературной премии Александра Солженицына 2020 года. Ими стали музейные работники Наталья Михайлова и Сергей Некрасов.

«Литературная премия Александра Солженицына 2020 года присуждена двум выдающимся деятелям культуры: Наталье Ивановне Михайловой — "За вдохновенное служение гению русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину; за создание музея Василия Львовича Пушкина", Сергею Михайловичу Некрасову — "За многолетнее подвижничество на ниве русской культуры; за создание музея Гавриила Романовича Державина», — приводит ТАСС сообщение Фонда имени Александра Солженицына.

В состав жюри входят президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, писатель и журналист Павел Басинский, театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, историк и издатель, директор Дома русского зарубежья им. Солженицына Виктор Москвин, пушкинист Валентин Непомнящий, писатель и литературовед Людмила Сараскина. Церемония вручения премии состоится 28 апреля в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Наталья Михайлова — главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина, доктор филологических наук, академик РАО, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии журнала «Наше наследие» имени Александра Блока. Автор нескольких книг, а также около 400 статей, посвященных Александру Пушкину и его дяде Василию Пушкину. Дом-музей Василия Пушкина на Старой Басманной открылся 6 июня 2013 года, в день рождения Александра Пушкина. Василий Пушкин был известным литератором и поэтом. Он первым перевел стихи племянника, издал в Париже русские народные песни.

Сергей Некрасов — директор Всероссийского музея Пушкина. Заслуженный деятель искусств РФ. С 1988 года по инициативе Некрасова была начата работа по созданию Державинского музейно-культурного центра на набережной Фонтанки, 118 и создан Музей Державина и русской словесности его времени, стали проходить ежегодные праздники русской поэзии XVIII века и традиционные научные конференции «Державинские чтения», а в 1994 году в курдонере Державинского особняка был установлен бюст поэта.

Литературная премия Александра Солженицына вручается с 1998 года писателям, живущим в России и пишущим на русском языке за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период. С 2001 года помимо художественной литературы рассматриваются труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также значимые действующие культурные проекты.

В прошлом году лауреатом премии стал писатель Евгений Водолазкин.







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