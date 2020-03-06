Рособрназор восстановит госаккредитацию Шанинки

Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка) снова получит государственную аккредитацию образовательной деятельности, которой она была лишена приказом главы Рособрнадзора летом 2018 года.

Об этом сообщает независимый студенческий журнал DOXA. «Теперь студенты смогут получать дипломы государственного образца и отсрочку от армии», — отмечает издание.

Московской высшей школе социальных и экономических наук было отказано в государственной аккредитации образовательной деятельности приказом руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова в июне 2018 года после того, как аттестационная экспертиза выявила несоответствие образовательных программ МВШСЭН требованиям государственных стандартов.

Итоги новой аккредитационной экспертизы МВШСЭН опубликованы на сайте Роскомнадзора. Эксперты дали положительное заключение по основным образовательным программам, реализуемым вузом.

Информацию о восстановлении аккредитации подтвердил доцент кафедры политических и правовых учений МВШСЭН Григорий Юдин.

«Шанинка долгое время существовала и заслужила свою репутацию без аккредитации, потом жила с аккредитацией, потом снова без неё, и вот теперь она у нас есть снова, — написал Юдин в своем фейсбуке. — Из-за этого в нашем учебном и научном процессе ничего не менялось. Мы продолжали учить и исследовать так, как считаем правильным. Мы выдавали и продолжаем выдавать дипломы Шанинки, а также партнерских вузов, главный из которых — Университет Манчестера. Теперь наши выпускники также могут получить шанинский диплом с двуглавым орлом — для кого-то это приятная дополнительная возможность, и мы рады, что мы можем её вновь предоставить. Но всё это показывает, что Шанинка спокойно развивается своим путём, аккредитации лишь встречаются на этом пути».



















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