Открыт прием заявок на конкурс «Новый театр»

Театр-театр
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До 30 апреля идет прием заявок на участие в открытом благотворительном конкурсе «Новый театр», учрежденном Фондом Михаила Прохорова. Конкурс нацелен на поддержку и развитие современного театрального искусства, финансирование новых форматов российского независимого и государственного театра.
Форма заявки доступна на сайте Фонда Михаила Прохорова.
Один из главных критериев отбора заявок — инновационный характер проекта, предлагающего новый взгляд на театр как вид искусства. Особое внимание конкурс уделяет спектаклям, использующим новые выразительные и постановочные средства, актуально переосмысляющим классику или экспериментальную драматургию. Учитывается также общественная значимость проекта для региона, его соотнесенность с российским и мировым театральным контекстом в целом.
В конкурсе могут участвовать как государственные, так и независимые организации и творческие группы, которые намерены создать спектакль-инсталляцию, перформанс, проект в жанре променад-театра или любые другие виды современного синтетического театрального искусства.
Современная театральная ситуация постоянно меняется, поэтому конкурс дает возможность получить поддержку не только постановкам, но и театральным проектам самых разных форматов: режиссерская/драматургическая лаборатория, театральный фестиваль и резиденция, в рамках которых авторы смогут создать эскизы и замыслы будущей перспективной постановки.
География проекта — все регионы Российской Федерации. Подробнее об условиях участия можно прочитать на странице конкурса «Новый театр».
Открытый благотворительный конкурс «Новый театр» учрежден Фондом Михаила Прохорова в 2008 году и проводится ежегодно. Конкурс стремится поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов, поддержать малые независимые театральные компании. Соискатели, предлагающие оригинальный театральный, междисциплинарный контент, могут претендовать на сумму в пределах 1,5 млн рублей.
В рамках конкурса были поддержаны постановки таких режиссеров, как Елена Гремина (несколько спектаклей в «Театре.doc»), Максим Диденко («Я здесь» в новосибирском театре «Старый дом»), Владимир Наставшев («Кузмин. Форель разбивает лед» в «Гоголь-центре»), Дмитрий Волкострелов («Я сижу в комнате», «Поле» в «театр post), спектакли театра АХЕ, Liquid-театра и другие.
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