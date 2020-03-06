Авторские права на работы Ларионова и Гончаровой перейдут к России

Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Париж, 1930-е годы © Arzamas

С 1 января 2021 года исключительные и иные права на произведения русских художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой от имени России будет осуществлять Министерство культуры РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министества.

«В настоящее время авторскими правами Российской Федерации на произведения художников М. Ларионова и Н. Гончаровой управляет французское Общество авторов графического и изобразительного искусства ADAGP (при жизни указанные авторы состояли в этом обществе), — пояснили в пресс-службе. — Ввиду того, что большая часть произведений М. Ларионова и Н. Гончаровой привезена в Россию и включена в состав Музейного фонда Российской Федерации, было принято решение об управлении авторскими правами на данные произведения с территории России посредством наделения Минкультуры России соответствующими полномочиями».

Также сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минкульт с 1 января 2021 года будет осуществлять от имени РФ исключительные и иные права на произведения Ларионова и Гончаровой.

Дата вступления этого распоряжения в силу обусловлена тем, что 31 декабря 2020 года истекает срок действия соглашения России с ADAGP.



































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