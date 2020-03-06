Авторские права на работы Ларионова и Гончаровой перейдут к России

Театр-театр
Алена Карась о «Чайке» Оскараса Коршуноваса в МХТ6 марта 2020549
С 1 января 2021 года исключительные и иные права на произведения русских художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой от имени России будет осуществлять Министерство культуры РФ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министества.
«В настоящее время авторскими правами Российской Федерации на произведения художников М. Ларионова и Н. Гончаровой управляет французское Общество авторов графического и изобразительного искусства ADAGP (при жизни указанные авторы состояли в этом обществе), — пояснили в пресс-службе. — Ввиду того, что большая часть произведений М. Ларионова и Н. Гончаровой привезена в Россию и включена в состав Музейного фонда Российской Федерации, было принято решение об управлении авторскими правами на данные произведения с территории России посредством наделения Минкультуры России соответствующими полномочиями».
Также сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минкульт с 1 января 2021 года будет осуществлять от имени РФ исключительные и иные права на произведения Ларионова и Гончаровой.
Дата вступления этого распоряжения в силу обусловлена тем, что 31 декабря 2020 года истекает срок действия соглашения России с ADAGP.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:49Рособрназор восстановит госаккредитацию Шанинки
18:10Открыт прием заявок на конкурс «Новый театр»
17:51Черняков поставит «Пиковую даму» в Париже
16:03Авторские права на работы Ларионова и Гончаровой перейдут к России
14:20Премьера сочинения Бориса Филановского пройдет в трех городах
13:13Музей АZ готовит выставку «Выбор Костаки»
11:52Фирма «Мелодия» выпустила новый альбом Антона Батагова
Вчера
18:09Джеймс Макмиллан прочитает лекции в Москве и Петербурге
17:02В Музее Москвы откроется тематический блошиный рынокВсе новости
Алена Карась о «Чайке» Оскараса Коршуноваса в МХТ6 марта 2020549
Подготовлено издание неизвестных воспоминаний художницы Татьяны Яблонской6 марта 2020430
Путешествие в параллельные миры на заднем сиденье «Мерседеса»: премьера клипа дуэта электроромантиков6 марта 2020412
Речь известного швейцарского писателя и драматурга Лукаса Берфуса по случаю вручения ему Премии имени Георга Бюхнера5 марта 20201367
Пиар-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян объясняет, почему она надеется на лучшую жизнь при новом владельце4 марта 20202667
Андрей Тесля о книге Александра Во «Дом Витгенштейнов»4 марта 20201744
Глеб Напреенко о том, какие вопросы в реальности задают публикации «Медузы» о деле «Сети», — и о том, почему на них трудно отвечать коллективно4 марта 20204517
5 марта ГТГ отметит 125-летие Сергея Романовича — крупнейшего экспрессиониста советской эпохи3 марта 20201611
Новые стихи Галины Рымбу3 марта 20202183
Заслуженная московская инди-группа о новом — «терапевтическом» — альбоме «Unsaid», зарубежной карьере и семейных отношениях в коллективе2 марта 20201478
Мы живем в период «эмократии»: эмоции — это практически всё. На эмоциях работают соцсети, реклама, политика. С этим связана и «этизация» жизни. Как это случилось и как тут быть, объясняет социолог Андреас Реквиц2 марта 20203949
Анастасия Кайнеанунг о независимом искусстве в эпоху актуального искусства28 февраля 20203137