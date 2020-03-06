Фирма «Мелодия» выпустила новый альбом Антона Батагова

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Сегодня, 6 марта, фирма «Мелодия» представила новый цифровой альбом композитора и пианиста Антона Батагова «Я вижу твой сон. Ты видишь мой сон».
Альбом доступен в Apple Music. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы «Мелодия», это первая запись сочинения «Я вижу твой сон. Ты видишь мой сон» для оркестра и фортепиано, написанного в 2015 году по заказу фестиваля «Евразия».
Альбом был записан 5 декабря 2019 года в Концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных совместно с оркестром «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова.
Оркестр «Гнесинские виртуозы» состоит из учащихся старших классов Гнесинской школы, в которой учился Батагов.
«По-моему, мы, взрослые музыканты, можем учиться у них не только энтузиазму и драйву, но и качеству игры, — пишет композитор на своем сайте. — Репертуар оркестра — от старинной музыки до современных сочинений и сотрудничества с рок- и этно-музыкантами. Дирижер Михаил Хохлов — бессменный директор школы на протяжении 30 лет и художественный руководитель "Гнесинских виртуозов". И вот я слушаю нашу первую совместную запись, сделанную в зале, где я когда-то играл экзаменационные программы и мои первые концерты. И не верится, что музыкантам оркестра — от 13 до 17 лет».
«В каталоге фирмы "Мелодия" есть записи оркестра Института имени Гнесиных (ныне Академии), неоднократно записывались и другие выдающиеся музыканты, воспитанники гнесинской школы: Виктор Пикайзен, Евгений Кисин, Людмила Берлинская, Александр Рудин, Александр Князев, Юрий Фаворин», — рассказала пиар-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
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