В «Мемориале» расскажут о восприятии темы ГУЛАГа в Италии и Франции

А. Курач. Заключенные в степи © Из личной коллекции семьи Дзиджотти-Корветта

11 марта в Международном Мемориале в Москве состоится открытая лекция профессора Флорентийского университета, доцента по русской литературе Клаудии Пиералли «Восприятие темы ГУЛАГа в Италии и Франции. Нарративы, свидетельства, культурные репрезентации».

Начало в 19:00, вход по предварительной регистрации на сайте Международного Мемориала.

Лекция проводится в рамках цикла «Поверх барьеров – Европа без границ», организованного при поддержке Представительства ЕС в России.

Память о ГУЛАГе занимает важное место в европейской памяти о преступлениях тоталитарных режимов. Международные институты, суды дали ей свои официальные оценки. Однако остается открытым вопрос, какое место она занимает в мемориальном европейском сознании.

Исследование отношения в Западной Европе к советским политическим репрессиям помогает понять, насколько шаткой и неопределенной остается и сегодня эта память и как ее воспринимают разные слои общества Это проблематичная и междисциплинарная перспектива, в центре которой находится поиск и «распутывание следов» темы ГУЛАГа.

Лекция основана на результатах научного проекта «Отражение ГУЛАГа в франко-итальянской культуре» под руководством Клаудии Пиералли и Любы Юргенсон (Университет Сорбонны). Наряду с другими итальянскими и французскими исследователями, которые приняли участие в подготовке книги «Lo specchio del Gulag in Francia e in Italia» (Pisa University Press, 2019), Клаудиа Пиералли способствует включению памяти о ГУЛАГе в общий европейский контекст.























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