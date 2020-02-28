«Москино» представит фильмы фестиваля «Дух огня»

© «Москино»

С 10 по 15 марта в кинотеатрах «Москино» будут показаны фильмы Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Как сообщает сайт «Москино», программа фестиваля в Москве делится на две части. Одна посвящена ярким дебютам и новым именам и представит работы кинематографистов из Испании, Канады, Колумбии, Португалии, России, Франции и Швейцарии.

Во второй части программы состоятся ретроспективы малоизвестных в России режиссеров: бразильского классика авангардного хоррора Ивана Кардосо и мастеров поэтического кино Антониу Рейша и Маргариды Кордейру.

Постскриптумом программы станет совместная работа Риты Азеведу Гомеш, Пьера Леона и Жана-Луи Шефера «Пляска смерти, скелеты и другие фантазии» (Danses macabres, squelettes et autres fantaisies, Франция-Португалия-Швейцария, 2019).

Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Космос», «Салют» и «Юность».

18-й Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта, на нем будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и более чем 25 других стран. Тема фестиваля в этом году — «Пусть всегда будет...».



























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