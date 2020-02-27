Дмитрий Волкострелов поставит «Русскую классику»

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28 и 29 марта в петербургском театре «Приют комедианта» пройдут премьерные представления спектакля «Русская классика» в постановке создателя «театра post», художественного руководителя Центра имени Вс. Мейерхольда, режиссера Дмитрия Волкострелова.
Как сообщает сайт театра «Приют комедианта», Дмитрий Волкострелов обращается к русской классической литературе впервые.
По словам режиссера, спектакль «Русская классика» — о том, как классика живет в современности. «С одной стороны, это запрос театра — поработать с классическим произведением, — объясняет он. — Я честно перечитал разную драматургию и прозу и в очередной раз понял, что мне это не очень близко. Мне кажется, если ты берешь одно классическое произведение, то неизбежно занимаешься его интерпретацией. У многих это получается здорово и интересно, но подспудно у меня всегда появляется вопрос: “А зачем это делать? Можно ведь просто взять современный текст, а не переписывать, не заниматься этим упражнением”».
«Но почему тогда русская классика целиком, раз моя задача — говорить про современность? Это нечто, что продолжает жить сегодня: ее все изучают в школе, вспоминают, иногда цитируют, она вшита в наш культурный код. И спектакль — это попытка проанализировать, что она такое сегодня. Ведь это тексты об утраченной Атлантиде, об исчезнувшей империи. Мы представляем совсем другую цивилизацию по отношению к той, которая описана в этих романах. Поэтому-то мы с артистами и берем корпус текстов, чтобы оказаться в пространстве русской классики и понять, как мы с ней соотносимся и что она для нас значит», — рассказывает Дмитрий Волкострелов.
Для работы над спектаклем режиссер привлек команду, которая работала над сильнейшими проектами «театра post»: актеров Алену Старостину, Ивана Николаева, Дарью Румянцеву, Бориса Чистякова и Анастасию Казакову, а также художников Ксению Перетрухину и Алексея Лобанова.
Вместе они создают на сцене музейное пространство русской классики, наполненное предметами, отсылающими к самым известным произведениям XIX века. Монтируя тексты Пушкина, Достоевского, Толстого, Лескова, Островского, создатели спектакля и зрители будут наблюдать за диалогом авторов.
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