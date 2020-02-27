На фестивале в Каннах покажут российский сериал

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27 марта в Каннах начнется третий международный фестиваль Canneseries. В основной конкурсной программе фестиваля примет участие российский комедийно-драматический сериал «257 причин, чтобы жить».

Как сообщает ТАСС, на Canneseries состоится международная премьера сериала, а за день до открытия фестиваля он выйдет на видеосервисе START.

«Женя вела борьбу за жизнь несколько лет. Победив смертельную болезнь, она узнает, что здоровой никому не нужна. Ну и пусть! Впереди у новой Жени целых 257 заветных желаний, настала пора их осуществить», — говорится в аннотации к сериалу.

Роль Жени исполняет Полина Максимова. Также в сериале снялись Егор Корешков, Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская, Кирилл Нагиев. Режиссер — Максим Свешников, автор сценария — Алексей Ляпичев.

Фестиваль Canneseries проводится в рамках крупнейшего международного рынка телевизионного и цифрового контента MIPTV. Помимо «257 причин, чтобы жить» в основной конкурсной программе Canneseries в этом году участвуют девять сериалов из Великобритании, Германии, Израиля, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.

«Мы очень рады, что наш новый проект "257 причин чтобы жить" получил приглашение на фестиваль Canneseries. Представлять Россию в таком престижном международном конкурсе – большая честь для всей нашей команды. Этот жизнеутверждающий сериал не оставит равнодушным зрителей на любом континенте, ведь он затрагивает универсальные и актуальные для современного общества проблемы отношений – между людьми, к своему здоровью и к проблемам окружающих», – цитирует «Профисинема» генерального продюсера проекта, сооснователя видеосервиса START Эдуарда Илояна.

Год назад первым российским сериалом, отобранным в основную конкурсную программу фестиваля Canneseries, стала «Эпидемия» производства ТNТ PREMIER Studios.







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