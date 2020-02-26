Объявлены сроки завершения реконструкции Московского дворца молодежи

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Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) согласовал проект реконструкции Московского дворца молодежи (МДМ), ее планируется закончить в 2022 году.

Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает сайт Архитектурного совета Москвы со ссылкой на главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

МДМ, построенный на Комсомольской проспекте в 1982–1988 годах по проекту архитекторов Якова Белопольского, Максима Беленя, Михаила Посохина и Владимира Хавина. В 2018 году собственник здания провел конкурс на его реконструкцию, в котором победило московское архитектурное бюро WALL.

По словам Кузнецова, назвавшего МДМ ярким примером прозднего советского модернизма, архитекторы очень уважительно отнеслись к его истории. «Здание реконструируют, полностью сохранив существующий объем, колоннаду, декоративный фриз, — рассказал он, — а заодно почистят фасады от рекламы и сломают перегородки, которые сейчас делят внутреннее пространство на маленькие объемы, сдаваемые под аренду».

Кроме того, на крыше МДМ откроется смотровая площадка, а на расстоянии 12 м от существующего здания со стороны парка «Усадьба Трубецких в Хамовниках» предполагается построить крытую галерею с творческими мастерскими и кафе. Таким образом, между МДМ и галереей появится небольшая улица под названием «Артбат».

После завершения реконструкции МДМ станет частью прогулочного маршрута, который начинается в парке Горького и идет через пешеходный Андреевский мост.



















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