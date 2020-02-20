В Петербурге состоится российская премьера «Вавилон-сюиты» Йорга Видмана

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563 © Kunsthistorisches Museum

27 февраля в Большом зале Петербургской филармонии Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Максима Алексеева представит российскую премьеру «Вавилон-сюиты» современного немецкого композитора Йорга Видмана.

Как сообщает сайт Петербургской филармонии, концерт будет сопровождать демонстрация картины «Вавилонская башня» Питера Брейгеля Старшего из собрания венского Музея истории искусств и произведений на сюжеты из римской жизни из коллекции Эрмитажа.

Мировая премьера «Вавилон-сюиты» Йорга Видмана состоялась в 2014 году на фестивале в Графенегге под управлением Кента Нагано. Мировую премьеру оперы «Вавилон», концентрированной версией которой стала сюита, также осуществил Кент Нагано на сцене Баварской государственной оперы в 2012 году.

«Видман и его либреттист Петер Слотердайк сфокусировались не на божьей каре, а на хаосе и страдании в мире, лишенном единства, на осознании самоуверенными людьми необходимости порядка в разнородном обществе. <...> Идея вавилонского столпотворения становится для Видмана основой его композиции», – говорится в аннотации к сочинению на сайте издательства Schott.

«Я бы сказал, что звучание этого города схоже со звучанием нашего времени: сочетание множества различных культур и народов порождает дикую и захватывающую одновременность высоких и низких, тривиальных и священных звуков, – приводит издательство слова Йорга Видмана, – Вы услышите в музыке языковую путаницу, которую можно было наблюдать в Вавилоне и которую мы слышим сегодня».

22 февраля в Арт-галерее филармонии пройдет встреча с композитором Олегом Гудачевым, посвященная музыке Йорга Видмана. Формат мастер-класса по осознанному восприятию современной музыки, как его определяют организаторы, предполагает прослушивание небольшой пьесы выбранного автора, проблемный разговор о ней и об особенностях творческого метода композитора, а затем, в завершение встречи – повторное прослушивание той же музыки, уже на новом уровне погружения и восприятия.

Начало в 18:30, вход бесплатный по регистрации на сайте филармонии.







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