В Ильинском сквере откроется выставка «Плюс/Минус»

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8 февраля, в День российской науки, в Ильинском сквере в центре Москвы начнет работу выставка Политехнического музея «Плюс/Минус», которая представит российские изобретения, связанные с теплом и холодом.
Пять комиксов, которые специально для выставки Политеха создали молодые художники и иллюстраторы София Коловская, Варвара Гранкова, Дмитрий Феоктистов, Богдан Тимченко, Владислав Исламов и Никита Хомутов, расскажут о выдающихся изобретениях российских ученых.
Среди них первый в мире пенный огнетушитель, придуманный в 1906 году инженером и химиком Александром Лораном, и аэросани — «сани с воздушным винтом для передвижения по снегу», — которые создал в 1903 году инженер Сергей Неждановский.
В разделе «Минус» посетители выставки узнают об открытиях, связанных со льдом и зимними видами транспорта. Раздел «Плюс» посвящен изобретениям, которые имеют отношение к огню, свету и теплу.
Выставка Политехнического музея «Плюс/Минус» в Ильинском сквере продлится до 10 апреля.
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