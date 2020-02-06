Открылся цифровой архив декоративно-прикладного искусства России

Более семи тысяч узоров аутентичной графики России IX-XX веков вошли в архив декоративно-прикладного искусства, открывшийся на сайте mosaika.io.

Как сообщает Design Mate, команда из 26 дизайнеров, иллюстраторов и разработчиков работала над проектом «Орнамика» более двух лет.

Главный раздел «Орнамики» — архив оригиналов, который содержит более 5000 образцов узоров из 50 регионов России, созданных до начала XX века. В архиве представлены 14 видов и более 150 стилей и техник декоративно-прикладного искусства. Узоры классифицированы по типу композиции, визуальным элементам, видам поверхности нанесения и другим признакам.

В разделе «Реконструкции» можно найти детальные цифровые копии исторических узоров, в разделе «Интерпретации» — примеры развития мотивов оригинальных узоров для решения современных графических задач: интерьерных, иллюстраторских, интерфейсных.

Весной планируется открыть раздел «Аналитика», посвященный экспериментам по компьютерной аналитике изображений узоров архива. Также в этом разделе предполагается публиковать статьи специалистов о стилях и техниках узора.

Сейчас архив доступен на русском языке, в ближайшие полгода его создатели собираются запустить английскую и китайскую версии.



























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