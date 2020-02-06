Установлено место захоронения Хармса на Пискаревском кладбище

Группе петербургских исследователей удалось найти на Пискаревском мемориальном кладбище братские могилы, в одной из которых был похоронен Даниил Хармс (1905-1942).

23 августа 1941 года Даниил Хармс был арестован по доносу за распространение «клеветнических и пораженческих настроений» и умер 2 февраля 1942 года в психиатрическом отделении больницы тюрьмы «Кресты», куда был направлен на принудительное лечение. В 1960 году Генеральная прокуратура признала писателя невиновным и он был реабилитирован. В 2016 году в результате архивной и поисковой работы было установлено, что Хармс был похоронен на Пискаревском кладбище.

«По данным архивов Пискаревского мемориала, захоронения в начале февраля 1942 года производились в секторе братских могил 9 и 23, это наиболее вероятное место», — цитирует ТАСС Александра Марса, главу оргкомитета премии Хармса.

Уточнить место захоронения помогут запросы в архивы МВД, один из них направит внучатая племянница писателя, рассказал Марс. После того, как место будет определено, исследователи собираются установить кенотаф, но не на братской могиле, — этого не позволяет регламент мемориала, — а в каком-то другом месте.

Как пояснили в дирекции Пискаревского мемориала, ни подтвердить, ни опровергнуть документально эту версию со стопроцентной достоверностью невозможно, поскольку в архиве мемориала почти нет именных списков, и о людях, захороненных в братских могилах, крайне мало информации.

«В то же время, в этот период на Пискаревку привозили для захоронения умерших из "Крестов", и Хармс мог быть среди них», — соообщили в дирекции. Зимой 1941–42 годов в некоторые дни на Пискаревском кладбище хоронили до 8–10 тысяч тел, и учитывать всех захороненных не успевали.











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