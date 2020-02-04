Семинар по цифровым продажам в музыке пройдет в Москве

Люди и звери
Новые сериалы февраля: «Охотники» c Аль Пачино и другие4 февраля 2020859
Сегодня, 3 февраля, последний день подачи заявок на участие в бесплатном семинаре по цифровым продажам в музыке, который пройдет в Московской школе музыки с 15 по 17 февраля.
Семинар входит в программу профессионального развития в сфере музыки Selector PRO и проводится совместно с Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках Года музыки Великобритании и России, на сайте которого можно подать заявку.
К участию в семинаре приглашаются профессионалы с опытом работы в музыкальном бизнесе. Организаторы свяжутся с отобранными участниками по электронной почте до 7 февраля.
Семинар «CMU Insights» будет вести Крис Кук, основатель и управляющий директор лондонской консалтинговой компании CMU, специализирующейся на музыкальном бизнесе.
Он расскажет о том, как музыканты могут построить бизнес в эпоху цифровых технологий, как стать популярным и зарабатывать деньги в мире стриминговых сервисов, как цифровая революция изменила отношения артистов с фанатами и какое место сегодня занимает традиционная музыкальная индустрия — лейблы, издатели, агенты, промоутеры и менеджеры.
В последний день у участников будет возможность получить индивидуальную консультацию у британского преподавателя, что позволит глубже погрузиться в конкретные области их интереса и обсудить реальные проекты.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:56В школе МАРШ пройдет бесплатный интенсив с Сергеем Капковым
16:56В Москве покажут работы художников с особой ментальностью
15:03Выставка Лентулова открывается в «Зарядье»
13:09В Екатеринбурге пройдет фестиваль бумажного самиздата
12:38Установлен новый рекорд российского проката
11:17Умер Теодор Шанин
10:41Удо Диркшнайдер везет в Россию «Steelfactory»
3 февраля 2020
18:18Семинар по цифровым продажам в музыке пройдет в Москве
16:05В Москве представят Фестиваль в Экс-ан-ПровансеВсе новости
Новые сериалы февраля: «Охотники» c Аль Пачино и другие4 февраля 2020859
Хобо по-русски в фотокниге художника Ивана Шестова4 февраля 20201416
После Новосибирска и Перми Курентзис со своей командой обживается в Петербурге3 февраля 20208072
Валерий Шубинский о книге Роберта Вейнберга «Кровавый навет в последние годы Российской империи»3 февраля 20201617
Лидер замечательной британской группы — о новом альбоме «No Treasure But Hope», киномузыке и взглядах на будущее3 февраля 2020936
Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20203739
Один гроб, два бара и восемь музыкантов: парадоксальность русской смерти в дебютном клипе московского брасс-бенда31 января 20204691
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 20205573
Radiohead опубликовали почти полный аудио-, видео- и фотоархив, накопленный за 35 лет деятельности. В лабиринтах ссылок разбирался Радиф Кашапов30 января 20203188
Лада Панова о забытом шедевре русского модернизма30 января 20203352
Ксения Гусева и Александра Селиванова о выставке «Ткани Москвы»29 января 20203632
Каждый музыкант мечтает создать в своей жизни что-нибудь вечное. У Егора Летова таковым должен был стать альбом «Прыг-скок»29 января 202016108