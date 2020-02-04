Семинар по цифровым продажам в музыке пройдет в Москве

Крис Кук © CMU

Сегодня, 3 февраля, последний день подачи заявок на участие в бесплатном семинаре по цифровым продажам в музыке, который пройдет в Московской школе музыки с 15 по 17 февраля.

Семинар входит в программу профессионального развития в сфере музыки Selector PRO и проводится совместно с Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках Года музыки Великобритании и России, на сайте которого можно подать заявку.

К участию в семинаре приглашаются профессионалы с опытом работы в музыкальном бизнесе. Организаторы свяжутся с отобранными участниками по электронной почте до 7 февраля.

Семинар «CMU Insights» будет вести Крис Кук, основатель и управляющий директор лондонской консалтинговой компании CMU, специализирующейся на музыкальном бизнесе.

Он расскажет о том, как музыканты могут построить бизнес в эпоху цифровых технологий, как стать популярным и зарабатывать деньги в мире стриминговых сервисов, как цифровая революция изменила отношения артистов с фанатами и какое место сегодня занимает традиционная музыкальная индустрия — лейблы, издатели, агенты, промоутеры и менеджеры.

В последний день у участников будет возможность получить индивидуальную консультацию у британского преподавателя, что позволит глубже погрузиться в конкретные области их интереса и обсудить реальные проекты.































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU