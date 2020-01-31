Петербуржцы готовят народный сход в защиту основ конституционного строя

1 февраля в 13:00 на Сенатской площади в Петербурге состоится народных сход. Его участники выразят свое отношение к изменениям, которые предложил внести в Конституцию президент Владимир Путин.

Организаторы народного схода считают, что речь идет о «попытке узаконить разрушение закрепленных в Конституции РФ основ конституционного строя, сопровождающееся наступлением на основные права и свободы граждан».

«Мы видим достаточно оснований, чтобы считать таковой законопроект от 20 января сего года о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", предложенный В.В. Путиным. Несмотря на то, что законопроект не затрагивает напрямую так называемые охраняемые главы Конституции — 1, 2 и 9, по смыслу изменения входят с ними в противоречие», — говорится в сообщении организаторов народного схода.

Принять участие в сходе предлагается всем несогласным с инициативой Путина для того, чтобы обсудить, как рациональнее вести себя в ее отношении — участвовать ли в голосовании за законопроект, предлагать ли альтернативные проекты изменения Конституции.

«Различное отношение к предстоящему "всенародному голосованию" не должно нас разделять, даже оставаясь предметом спора», — уверены организаторы акции.

Они напоминают, что формат народного схода не предусматривает согласования с администрацией города, поэтому заявка на его проведение подаваться не будет: «Стоять и разговаривать, например, с Конституцией в руках, нам запретить нельзя. Никак не противоречат закону и сменяющиеся одиночные пикеты, которые необходимы для более полного выражения позиции. Возможность дать краткое интервью, которое будет размещено на наших ресурсах в социальных сетях, мы постараемся предоставить всем желающим».



















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU