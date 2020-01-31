InLiberty запускает два новых курса

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Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20201746
Просветительский проект InLiberty обновил программу курсов на ближайший месяц. Помимо регулярных встреч дебатных клубов в расписании появились новые образовательные программы, посвященные сценарному делу и искусству задавать вопросы.
Двухдневный курс «Хороший вопрос» социологов Дмитрия Рогозина и Анны Ипатовой из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС поможет улучшить коммуникативные навыки: брать интервью, вести переговоры, проводить собеседования и добиваться в разговорах нужного результата.
Интенсивная программа из лекций, игр, групповых заданий и практикумов запланирована на 15–16 февраля.
«Садись пиши сценарий» — авторская программа журналиста и сценариста Елены Ваниной («Лондонград», «Оптимисты»), которая будет полезна всем, у кого есть идея фильма, рекламы, сериала, YouTube-шоу или даже мероприятия. Вместе с приглашенными гостями участники научатся придумывать интригующие сюжеты и ярких героев, искать «фактуру», выделять детали — и превращать всё это в успешные сценарные заявки.
Встречи будут проходить по средам c 19 февраля по 25 марта, финальное занятие пройдет в формате питчинга с продюсерами.
Все занятия проводятся в пространстве «InLiberty Рассвет» у станции метро «Улица 1905 года» (Столярный переулок, д. 3, корп. 1).
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