Мемориальный номер Пастернака откроется в санатории «Узкое»

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10 февраля в санатории «Узкое», бывшей дворянской усадьбе на юго-западе Москвы, откроется мемориальный номер Бориса Пастернака.
В 2020 году отмечается 130-летие со дня рождения Бориса Пастернака. Как сообщает попечитель усадьбы «Узкое» Андрей Трубецкой, именно к этому юбилею принято решение увековечить имя Пастернака, присвоив его одному из лучших номеров, и создав здесь мемориальное пространство, связанное с жизнью и творчеством поэта. Сейчас идет активная фаза создания экспозиции.
Борис Пастернак не раз бывал в «Узком». В 1957 году здесь было написано стихотворение «Липовая аллея» (теперь она называется «Аллеей Пастернака»), в 1953-м — «Август» (в наши дни это произведение, положенное на музыку, звучит в пространстве «Узкого»).
Помимо самого поэта санаторий посещали члены семьи Пастернаков и близкие их дому люди. В 1929 году здесь отдыхала первая жена поэта Евгения Лурье с их маленьким сыном Евгением. На снимаках, сделанных в «Узком» в 1957 году знаменитым фотографом Александром Лессом, поэт запечатлен с Зинаидой Нейгауз и их сыном Леонидом, с Ольгой Ивинской и ее дочерью Ириной, с поэтом Георгием Леонидзе, с пианистом и композитором Александром Гольденвейзером, с поэтом и переводчиком, главным редактором газеты «Литературная Россия» Николаем Банниковым.
«Наряду с этими уникальными фотографиями — свидетелями Пастернаковской эпохи — мемориальное пространство поэта будет наполнено подлинными живописными произведениями и предметами интерьера из коллекции Санатория (Усадьбы) "Узкое"», — отмечают создатели мемориального номера Пастернака.
В номере сможет остановиться любой желающий. Кроме того, по «Узкому» будут проводиться экскурсии, на которых посетителям расскажут о пребывании Пастернака в санатории.
Адрес санатория «Узкое»: Москва, ул. Профсоюзная, д. 123А, стр. 14.
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