reMusik.org организует органный проект в Петербурге

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3 и 4 февраля Центр современной академической музыки reMusik.org представит в Петербурге концерты и мастер-классы проекта «Оrganum Novum», посвященного современной органной музыке.
Площадками проекта «Organum Novum» станут Церковь святой Екатерины на Васильевском острове, Финский лютеранский кафедральный собор, Петрикирхе (Немецкая лютеранская церковь святой Анны и святого Петра) и Концертный зал Мариинского театра.
На концертах проекта в исполнении органистов Михаэля Пельцеля (Швейцария), Ильи Фёлльми Кудрявцева (Россия-Швейцария) и Романа Перуцкого (Польша) прозвучат сочинения Клауса Хубера, Жерара Цинстага, Сергея Слонимского, Александра Хубеева, Анны Корсун, Катарины Розенберг, Сергея Хисматова и других композиторов. В программе концертов редко исполняемые в России произведения, а также премьеры новейших сочинений.
Образовательная программа «Organum Novum» включает мастер-классы для органистов, подать заявку на участие можно на сайте reMusik.org. Мастер-классы будут вести Михаэль Пельцель и Роман Перуцкий.
«Образовательная программа предоставит возможность узнавать, сравнивать, знакомиться с новыми достижениями органной музыки, будет интересна исполнителям, композиторам, музыковедам и другим специалистам в области современной музыки», — сообщают организаторы.
Проект реализуется при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция и Польского института в Санкт-Петербурге
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