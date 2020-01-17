Издательство Common place собирает средства на новые книги

Независимое издательство Common place, силами волонтеров выпускающее интеллектуальную литературу, запустило краудфандинговую кампанию, с помощью которой планирует опубликовать десять новых книг.

Среди них «Краткий очерк истории русского анархизма» Петра Рябова, антология «Феминистский самиздат. 40 лет спустя», биография Аполлона Григорьева и первая в России научная биография Веры Фигнер.

«Много лет мы выживали благодаря поддержке множества книжных энтузиастов, но на сегодняшний день книгоиздание стало таким неприбыльным делом, что дальнейшее развитие проекта без народной финансовой поддержки в общем уже невозможно», — сообщают представители издательства на сайте Planeta.ru, где проводится краудфандинговая кампания.

Там можно оформить предзаказ на новинки, приобрести старые книги с автографами авторов или фирменные футболки с елками и волками.

Кампания продлится до 1 марта. Всего необходимо собрать 600 тысяч рублей.















































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