Отменен штраф пермскому «Мемориалу»

Памятник репрессированным литовцам в Галяшоре © Елена Истомина, «ПН» / © Елена Истомина, «ПН» / Пермское краевое отделение общества «Мемориал»

15 января Кудымкарский городской суд отменил штраф в размере 200 тысяч рублей, наложенный на Пермское краевое отделение общества «Мемориал».

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Пермскую гражданскую палату. По информации фонда «Общественный вердикт», также отменен 50-тысячный штраф председателю пермского «Мемориала» Роберту Латыпову, административное дело против него прекращено.

В октябре 2019 года Министерство природных ресурсов Пермского края оштрафовало пермский «Мемориал» и его руководителя в связи с экспедицией в бывшую деревню Галяшор неподалеку от Кудымкара, где правозащитники и родственники репрессированных занимались расчисткой кладбища польских и литовских спецпоселенцев.

Участников экспедиции обвинили в самовольном занятии лесных участков и незаконной вырубке леса, в офисе пермского «Мемориала» и дома у Латыпова прошли обыски.

После этого правление Международного Мемориала выступило с завлением, в котором потребовало «незамедлительно прекратить возмутительные действия пермских силовиков».

«Вряд ли можно найти цивилизованную страну, где такими способами преследовали бы тех, кто ухаживает за могилами погибших — гражданских лиц или солдат», — говорилось в заявлении.



























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