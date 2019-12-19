«Коляда-театр» везет в Москву 32 спектакля
Сцена из спектакля «Калигула»© Театральный центр «На Страстном»
C 13 января по 3 февраля на площадках Союза театральный деятелей России в Москве – в Театральном центре «На Страстном» и в Боярских палатах – пройдет 14-й фестиваль «Коляда-театра». Екатеринбургский театр покажет на нем 32 спектакля – больше, чем когда-либо за всю историю своих московских гастролей.
Как сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей России, из Екатеринбурга в Москву приедут более 40 актеров и две фуры с декорациями.
В программе большого рождественского фестиваля «Коляда-театра» премьеры, классические постановки, в том числе по текстам художественного руководителя театра Николая Коляды, читки пьес, специальные события и многое другое.
В 2020 году московские зрители увидят три премьеры: спектакль «Калигула» в режиссуре, сценографии и музыкальном оформлении Коляды, спектакль «Носферату» по его одноименной пьесе, а также детскую сказку «Пузырь, соломинка и лапоть» в его постановке.
Помимо новых спектаклей в афише фестиваля такие известные работы «Коляда-театра», как «Горе от ума», «Оптимистическая трагедия», «Трамвай "Желание"», «БСЭ», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Вишневый сад», «Двенадцать стульев», «Фальшивый купон», «Маскарад» и «Гамлет».
Афиша гастролей приводится на сайте «Коляда-театра».
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