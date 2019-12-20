COLTA.RU подведет итоги десятилетия в Центре Вознесенского

© Олег Яковлев

Приглашаем читателей COLTA.RU 24 декабря на открытую дискуссию COLTA TALKS, посвященную итогам 2008-2019 годов.

Начало в 20:00, вход бесплатный, регистрация на сайте Центра Вознесенского откроется сегодня, 20 декабря (и может очень быстро закончиться — в зале всего 70 мест).

В COLTA TALKS примут участие Ирина Прохорова, Мария Алёхина, Анна Наринская, Марина Давыдова, Сергей Невский, Дарья Серенко, Виктория Ломаско и лидер голосования COLTA.RU в разделе «Современная музыка» Noize MC.

У каждого из участников будет 12 минут, чтобы рассказать об итогах своего десятилетия — политических, культурных, личных, общественных, выбор остается за ними.

Вечер завершится концертом Дуси Лерер (вокал) и Игоря Яковенко (фортепиано).

P.S. Регистрация на сайте Центра Вознесенского открыта!































































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