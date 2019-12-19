Выставка в Новой Третьяковке расскажет о промышленном дизайне в СССР и России

Фотоаппарат «Горизонт». 1967 © Московский музей дизайна

С 25 декабря по 29 февраля Московский музей дизайна представит свой первый проект в Западном крыле Новой Третьяковки – выставку, посвященную развитию отечественного промышленного дизайна в 1950-х – 2020-х годах.

В экспозицию «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна» войдут более 300 объектов дизайна.

Они будут распределены по 11 разделам: авиация и космонавтика, автомобили, вело- и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта.

Как отмечают организаторы, на выставке можно увидеть разработки, выполненные на советских предприятиях: макеты самолетов и транспортных средств, снегоходы, прототипы радиоаппаратуры, фото- и кинотехника, бытовые приборы, игрушки и многое другое.

К выставке подготовлена образовательная программа, в которой примут участие советские и российские дизайнеры, представители музеев, вузов и предприятий.

Также сообщается, что выставка «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна» станет первым этапом открытия площадки Московского музея дизайна в Западном крыле Новой Третьяковки.



































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