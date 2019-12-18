Новогодний принт-маркет пройдет на «Винзаводе»

© ЦСИ «Винзавод»

21 и 22 декабря в Центре современного искусства «Винзавод» на девятом принт-маркете «Вкус бумаги» более 50 художников, творческих объединений, галерей и печатных студий представят работы, выполненные в классических и экспериментальных техниках ручной печати.

Основной площадкой принт-маркета «Вкус бумаги» станет Цех белого ЦСИ «Винзавод». Как сообщают организаторы, помимо молодых художников и иллюстраторов, для которых печатная графика стала привычным инструментом выражения авторского языка, в маркете примут участие профессиональные галереи и студии.

Галерея JART покажет работы Дмитрия Гутова, Ирины Кориной, Олега Кулика, Павла Отдельнова, Сергея Шеховцова, Егора Федоричева, Ильи Трушевского, дуэта «МишМаш», Димы Горбунова и других авторов. Онлайн-галерея ArtZip — работы Эрик Булатова, Владимира Немухина, Виктора Пивоварова, Виноградова и Дубосарского, Анатолия Осмоловского, Павла Пепперштейна, Наташи Тарр, Ивана Новикова, Марии Агуреевой и Анастасии Жихарцевой.

Работы Тимофея Ради, Димы Ребуса, Артема Филатова, Владимира Чернышева и Устины Яковлевой будут представлены на стенде галереи ArtWin, в галерее Popoff-Art пройдет параллельная образовательная программа: лекции, семинары и дискуссии, посвященные печатной графике.

В зоне мастер-классов развернутся поп-ап мастерские московских печатных студий, где можно будет познакомиться с техниками шелкографии, офорта, линогравюры и другими методами печати на бумаге.

Кроме того, в специальной секции маркета будет представлена выставка работ молодых художников — участников печатных резиденций New Limits, совместного проекта «Вкуса бумаги» и печатных студий «Принт-мафия», ESH-Print, «Арт Лито», «Офортная мастерская» и Hardcore press.

Расписание принт-маркета «Вкус бумаги» опубликовано на его странице в фейсбуке. Вход и участие в мастер-классах бесплатные.



















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