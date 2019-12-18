«Колибри» записывают новый альбом

© Группа КОЛИБРИ / YouTube

Елена Юданова, Инна Волкова и Ирина Кооп (Шароватова) готовят к записи новый альбом группы «Колибри» и объявляют о запуске краудфандинговой кампании в его поддержку.

«Всё, что выручим, будет потрачено на студийную работу: запись инструментов и голосов, сведение, мастеринг и пр. Сам альбом впоследствии будет доступен как в сети, так и выпущен ограниченным тиражом на CD», — пишут инициаторы кампании на Planeta.ru.

Всего небходимо собрать 750 тысяч рублей, до конца кампании осталось 99 дней.

Альбом должен выйти в 2020 году, на нем будут записаны как старые, так и новые песни. «Новых незаписанных песен у нас более чем достаточно», — говорится в сообщении на странице группы «Колибри» в фейсбуке.

В работе над альбомом и создании аранжировок песен участвуют музыканты, с которыми «Колибри» уже сотрудничали ранее: гитарист Андрей Градович и композитор, клавишник и продюсер Олег Эмиров. Также к проекту присоединились бас-гитарист группы «Полюса» Виктор Санков и звукорежиссер Андрей Алякринский. Оформлением альбома занимается художница Александра Загузова.

Одну из демо-записей к новому альбому можно послушать и посмотреть здесь.

Группа «Колибри» была образована в Ленинграде в 1988 году и в 1991–2009 годах выпустила восемь студийных альбомов, после чего фактически прекратила свою деятельность.







































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