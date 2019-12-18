Выставка художников круга Андрея Хржановского пройдет в МАММе

Александра Павлова. Рабочий материал к фильму Андрея Хржановского «Нос, или заговор "не таких"». 2018. Бумага, пастельный карандаш © Предоставлено Школой-студией «ШАР»

20 декабря в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) откроется выставка «Андрей Хржановский: Мой круг», на которой будут представлены рисунки, эскизы, отрывки фильмов и рабочие материалы к ним, созданные друзьями и коллегами режиссера Андрея Хржановского.

Как сообщает сайт МАММ, в экспозицию, подготовленную музеем к 80-летию Андрея Хржановского совместно с Музеем кино и киностудией «Союзмультфильм», войдут раборты Юло Соостера, Владимира Янкилевского, Юрия Нолева-Соболева, Николая Попова, Сергея Бархина и другиъх художников.

Также на выставке будут показаны эскизы к новому, еще не законченному фильму Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» по мотивам повести Гоголя «Нос».

«Я пришел на студию "Союзмультфильм" в 1964 году — 55 лет тому назад. Сегодня мне 80, — рассказывает Андрей Хржановский. — Если я сделал что-то неоспоримо значительное для искусства анимации, в котором работаю до сих пор, так это то, что привел в него замечательных художников — Николая Попова, Юло Соостера, Юрия Соболева, Владимира Янкилевского, Сергея Бархина, Марину Азизян... Пользуясь их дружбой и их искусством, а также используя рисунки А.С. Пушкина, Федерико Феллини и Иосифа Бродского, я сделал десять фильмов. В работе над фильмом "Нос, или Заговор "не таких" участвовали талантливые молодые художницы, выпускницы ВГИКа, Александра Павлова и Варя Яковлева. Мы показываем зрителю не только готовые фильмы и фрагменты как результат нашей с художниками работы, но и заготовки, сделанные в ее процессе».







































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