Книжный угол «Живет и работает» представит новый зин

© Живет и работает, 2019

19 декабря в московской галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» свой третий день рождения отметит книжный угол «Живет и работает». В программе презентация нового зина «Смотри и иди» и выставка авторов и друзей проекта.

Новый зин «Смотри и иди: джедаи последней империи» концентрирует внимание на отечественных супергероях. На презентации выступят Денис Горелов и Гордей Петрик, кураторы ретроспективы последних фильмов национальных кинематографий СССР «Синематека: В тихом омуте».

«Страшное дело, но про советское кино мы знаем совсем мало: две или три вещи, — пишут организаторы вечера на сайте галереи «ГРАУНД Солянка». — И в данном случае это просто ерунда. Есть взрослые ребята, доказывающие в своих работах, что у советского кинематографа было не две и даже не три вещи, заслуживающие всеобщего внимания — Денис Горелов и Михаил Трофименков. "Книжный угол" в своем любимом малышовом формате хочет сказать то же: прежде чем смотреть Хичкока без перевода и разбираться в тонкостях неонуара, узнайте, что было здесь».

Также в «ГРАУНД Солянке» откроются четыре выставки: «Белая тряпочка» Лизы Плавинской, «Спят усталые игрушки» Евгения Болгова, «Кайф или больше» Матвея Кайфа и «Да куда ужъ больше» арт-дуэта «ЕлиКука» (Олег Елисеев, Евгений Куковеров).

Книжный угол «Живет и работает» открылся в декабре 2016 года. С самого начала создателей проекта интересовала тиражная полиграфия, малодоступная крупным книжным магазинам, а также сочетание текстов и картинок. Вскоре книжному углу удалось собрать самую большую полку зинов в стране, через полгода он выпустил свой первый зин, а еще через год стал полноценным издательством. Теперь «Живет и работает» выпускает зины и книжки, организовывает ярмарку DIY-полиграфии «Дворовые правила» и продолждает собирать вокруг себя единомышленников.



























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