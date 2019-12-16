ГМИИ откроет сезон выставкой европейской графики

Винсент ван Гог. Портрет молодой девушки. 1888 © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сегодня, 16 декабря, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил планы на 2020 год. Первой в новом сезоне откроется выставка «От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, выставка откроется 24 марта в Главном здании музея и впервые представит российским зрителям все многообразие и богатство коллекции рисунков, хранящихся в ГМИИ. В экспозицию войдут около 170 листов конца XV — середины XX века, среди авторов Дюрер, Карпаччо, Веронезе, Бернини, Рембрандт, Рубенс, Пуссен, Ватто, Буше, Тьеполо, Давид, Ренуар, Пикассо, Шагал, ван Гог, Тулуз-Лотрек, Малевич, Брюллов, Врубель.

В планах ГМИИ две выставки итальянского искусства: «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе» — произведения искусства эпохи Возрождения и барокко, и первая в России выставка художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо.

Также музей проведет большую персональную выставку современного американского художника Билла Виолы, совместный с парижским Музеем на набережной Бранли проект «Tattoo», посвященный искусству татуировки, выставку коллекции современной графики семьи Герлен из Центра Помпиду в Париже и две камерные выставки: «Буддистская скульптура Кореи» из Национального музея Кореи и выставку к 75-летию отдела нумизматики ГМИИ.

Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера», который в 2020 году отмечает 40-летие, будет сопровождать экспозиция, посвященная его основателю, Святославу Рихтеру.

Кроме того, ГМИИ вводит именные билеты для посетителей крупных выставок. «Мы попытаемся пойти по пути Большого театра, поскольку у нас невероятные проблемы с перекупщиками - это наглейшая публика, с которой не может справиться никто, они просто даже не скрывают ничего. И даже их выдворение заканчивается возвращением. Люди скупают билеты, а потом продают их прямо в очередях за огромные деньги, чем вызывают тоже колебания у людей, что тоже неприятно и вообще отвратительно», — цитирует «Интерфакс» директора ГМИИ Марину Лошак.

«Поэтому на самые важные наши выставки, на которые, как мы планируем, будет очень много людей, мы хотим сделать именные билеты, точно так же, как они сделаны в Большом театре, чтобы не было возможности перекупить, а просто, когда их человек покупает онлайн, у него есть необходимость продублировать их своим паспортом», — рассказала директор ГМИИ.

В тестовом режиме продажа именных билетов в ГМИИ начнется в первом квартале 2020 года.











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