Фильм «7» Артема Фирсанова покажут в Центре Вознесенского

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17 декабря в Центре Вознесенского в Москве состоится показ документального фильма Артема Фирсанова «7».
Начало в 20:00, билеты можно приобрести онлайн.
После показа состоится обсуждение с участием создателей фильма — режиссера Артема Фирсанова и автора сценария — драматурга и куратора «Гоголь-центра» Валерия Печейкина.
«"7" Артема Фирсанова сделаны в жанре "фильм о фильме": студент пятого курса взялся снимать дипломную работу о деле "Седьмой студии" и "Гоголь-центре", но встретился с малоприятными препятствиями», — напоминают организаторы показа сайт Центра Вознесенского.
«Большую часть "7" мы не столько смотрим, — пишут они, — сколько слушаем записанные на диктофон обсуждения еще не снятой дипломной работы, и это история о том, откуда вырастает страх и какие уродливые формы он принимает в современном российском обществе».
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