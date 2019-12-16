Фильм «7» Артема Фирсанова покажут в Центре Вознесенского

© Центр Вознесенского

17 декабря в Центре Вознесенского в Москве состоится показ документального фильма Артема Фирсанова «7».

Начало в 20:00, билеты можно приобрести онлайн.

После показа состоится обсуждение с участием создателей фильма — режиссера Артема Фирсанова и автора сценария — драматурга и куратора «Гоголь-центра» Валерия Печейкина.

«"7" Артема Фирсанова сделаны в жанре "фильм о фильме": студент пятого курса взялся снимать дипломную работу о деле "Седьмой студии" и "Гоголь-центре", но встретился с малоприятными препятствиями», — напоминают организаторы показа сайт Центра Вознесенского.

«Большую часть "7" мы не столько смотрим, — пишут они, — сколько слушаем записанные на диктофон обсуждения еще не снятой дипломной работы, и это история о том, откуда вырастает страх и какие уродливые формы он принимает в современном российском обществе».



























































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