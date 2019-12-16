 
16:20 16 декабря 2019Новости
344
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Фильм «7» Артема Фирсанова покажут в Центре Вознесенского

News_detailed_picture© Центр Вознесенского

17 декабря в Центре Вознесенского в Москве состоится показ документального фильма Артема Фирсанова «7».

Начало в 20:00, билеты можно приобрести онлайн.

После показа состоится обсуждение с участием создателей фильма — режиссера Артема Фирсанова и автора сценария — драматурга и куратора «Гоголь-центра» Валерия Печейкина.

«"7" Артема Фирсанова сделаны в жанре "фильм о фильме": студент пятого курса взялся снимать дипломную работу о деле "Седьмой студии" и "Гоголь-центре", но встретился с малоприятными препятствиями», — напоминают организаторы показа сайт Центра Вознесенского.

«Большую часть "7" мы не столько смотрим, — пишут они, — сколько слушаем записанные на диктофон обсуждения еще не снятой дипломной работы, и это история о том, откуда вырастает страх и какие уродливые формы он принимает в современном российском обществе».

КИНО: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ



























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
«Один из нас»: онлайн-премьераОбщество
«Один из нас»: онлайн-премьера 

Анархо-абсурдистский фильм Жан-Кристофа Мёрисса «Один из нас» завершает фестиваль NOW / Film Edition. Его можно посмотреть здесь сегодня и только сегодня — до конца дня

16 декабря 20191484
«Когда жертву назначают — это фальшивый нарратив. И неважно, что он создан ради высшей цели. Если ты хочешь определить, кто здесь жертва, посмотри на мир!»Общество
«Когда жертву назначают — это фальшивый нарратив. И неважно, что он создан ради высшей цели. Если ты хочешь определить, кто здесь жертва, посмотри на мир!» 

Катерина Белоглазова узнала у Изабеллы Эклёф, автора неуютного фильма «Отпуск», зачем ей нужно было так беспокоить зрителя

12 декабря 20192505
Виржиль Вернье: «Я испытываю страх перед неолиберальным миром. В кино я хочу вернуть себе силу, показать, что мы не боимся»Общество
Виржиль Вернье: «Я испытываю страх перед неолиберальным миром. В кино я хочу вернуть себе силу, показать, что мы не боимся» 

Алексей Артамонов поговорил с автором революционного фильма «София Антиполис» — полифонической метафоры сегодняшнего мира в огне

12 декабря 20191758