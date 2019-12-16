Театр «Практика» представит премьеру оперы Алексея Сюмака

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24 и 25 декабря в московском театре «Практика» пройдут премьерные представления оперы Алексея Сюмака «Мороз, Красный нос» в постановке Марины Брусникиной.
«Опера, написанная Алексеем Сюмаком специально для "Практики", — эксклюзивный спектакль, раскрывающий сложную и богатую музыкальную природу текста Некрасова. Для театра это своего рода эксперимент — первая камерная опера в репертуаре», — сообщает сайт театра «Практика».
Помимо Алексея Сюмака и Марины Брусникиной над спектаклем работали художник Ксения Перетрухина и музыкальный руководитель Ольга Власова.
Премьера состоится при участии ансамбля «Практика» и актрисы Мастерской Брусникина Яны Енжаевой.
Марина Брусникина: «Поработать с этим текстом было моей мечтой на протяжении долгих лет. Брусникину очень нравилась моя идея сделать из этого текста оперу. Он посоветовался с Теодором Курентзисом, который предложил нам поработать с Лешей Сюмаком. От задумки до воплощения прошло время, не стало Димы. Кто бы мог подумать, что так совпадет мое ощущение материала с тем, что произошло в моей жизни. И что так заработают смыслы, которые рождает во мне этот текст».
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