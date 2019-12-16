MIEFF 2020 принимает заявки

© Moscow International Experimental Film Festival / YouTube

Открыт прием заявок на участие в конкурсной программе V Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF), который пройдет с 8 по 13 июля 2020 года.

Фестиваль MIEFF представляет работы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик. Его задача — способствовать развитию экспериментального кино как пространства взаимодействия кинематографа, музыки, театра и современного искусства.

Заявку на участие в конкурсной программе MIEFF 2020 можно подать на сайте фестиваля до 6 апреля 2020 года.

К участию принимаются короткометражные (до 50 мин) и полнометражные работы, включающие видеоарт, экспериментальные фильмы, анимационные фильмы и found footage 2019 или 2020 года создания. Все работы должны иметь статус российской или московской премьеры.

Список вошедших в конкурсную программу работ будет объявлен на сайте MIEFF не позднее 10 июня.

Владимир Надеин, со-основатель и директор MIEFF: «Пятый фестиваль — тот этап, когда мы можем посмотреть на наш процесс развития, увидеть как реализуются глобальные задачи, которые мы ставим перед собой. Одна из них — развитие и поддержка локального контекста: нам важно увидеть больше российских участников в программе фестиваля, поэтому в этом году мы установили льготные условия подачи заявки для художников и режиссеров из России. Более того мы заинтересованы не только в локальных авторах, но и в работах из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины».







































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