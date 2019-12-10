Объявлены лауреаты премии «Московский наблюдатель»

© «Культурная инициатива»

6 декабря на международной ярмарке интеллектуальной литературы non-fiction в Москве прошла седьмая церемония вручения премии «Московский наблюдатель».

Как сообщает сайт «Культурная инициатива», премия присуждалась за лучшие публикации в сезоне 2017/2018 в двух номинациях — «Точка обзора» и «Колесо обозрения», а также по итогам голосования студенческого жюри, в состав которого вошли представители МГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ и Московского политеха (ВШПиМ).

В номинации «Точка обзора» рассматривались статьи сайта «Культурная инициатива» — площадки, с которой «Московский наблюдатель» начинал поиски наилучшей конструкции для создания рассказа о литературном вечере. Лауреатов в номинации «Точка обзора» определило жюри, постоянными членами которого являются поэты и критики Геннадий Каневский, Кирилл Корчагин, Леонид Костюков и Дмитрий Кузьмин и члены оргкомитета премии.

В конкурсе номинации «Колесо обозрения» участвовали материалы, опубликованные в сезоне 2017/2018 и выдвинутые следующими СМИ: портал «Год литературы», сайт Государственного литературного музея, «Литературная газета», электронный журнал «Лиterraтура», приложение к «Независимой газете» Ex libris, сайты Textura и «Культурная инициатива». Лауреатов в номинации «Колесо обозрения» определило большое жюри, в состав которого вошли поэты, писатели, критики, филологи, историки литературы Дмитрий Бак, Евгений Бунимович, Алексей Варламов, Игорь Волгин, Александр Гаврилов, Наталья Иванова, Александр Казинцев, Геннадий Каневский, Леонид Костюков, Кирилл Корчагин, Дмитрий Кузьмин и Лев Рубинштейн.

В номинации «Точка обзора» премия присуждена Дмитрию Веденяпину за статью о статье «повторяя в уме что теперь свободен...» о выступлении Алексея Цветкова в цикле «Пункт назначения», в студенческой версии номинации «Точка обзора» премия присуждена Марии Мельниковой за статью «Я буду с зомби!» о поэтическом вечере «День выборов».

Лауреатом в номинации «Колесо обозрения» стал Леонид Костюков, он награжден за статью «Письмо о пользе юмора в поэзии, писанное Леонидом Костюковым к Дмитрию Веденяпину после его выступления 9 сентября 2017 года с очередной подборкой летних стихов из Кясму», выдвинутую сайтом «Культурная инициатива». Студенческое жюри в этой номинации назвало своим лауреатом Марию Фаликман, автора статьи «Полюса на полтораста», также опубликованной на сайте «Культурная инициатива».

Финалисты каждой номинации, вошедшие в короткий список премии «Московский наблюдатель», получили дипломы и денежные призы из рук героев своих статей.

Премия «Московский наблюдатель» учреждена в 2013 году ассоциацией «Культурная инициатива» для поощрения журналистов и критиков, активно откликающихся на актуальные события текущей литературной жизни Москвы и России в целом и анализирующих тенденции развития современной поэзии и прозы.

Партнер премии — Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля







<br

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU