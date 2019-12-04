Мария Парр встретится с читателями в Музее Москвы

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6 декабря в лектории Музея Москвы в рамках программы Pioner Talks состоится встреча c норвежской писательницей Марией Парр.
Начало встречи в 20:00, куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов поговорит с автором бестселлеров «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал» и «Вратарь и море», вышедших на русском языке в издательстве «Самокат», о важности и мимолетности детства, отношениях между детьми и родителями и о творческих планах.
Темы дискуссии:
На встрече можно будет купить книги Марии Парр по специальной цене и подписать их у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
Встреча проводится при поддержке фонда Norla и Посольства Королевства Норвегия в Москве
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