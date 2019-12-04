Мария Парр встретится с читателями в Музее Москвы

© Agnete Brun / Samlaget

6 декабря в лектории Музея Москвы в рамках программы Pioner Talks состоится встреча c норвежской писательницей Марией Парр.

Начало встречи в 20:00, куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов поговорит с автором бестселлеров «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал» и «Вратарь и море», вышедших на русском языке в издательстве «Самокат», о важности и мимолетности детства, отношениях между детьми и родителями и о творческих планах.

Темы дискуссии:

Как писать вечные истории для детей из разных стран?

Где проходит граница между литературой для детей и литературой для взрослых?

Как воспринимают детского писателя в обществе взрослых?

Как не потерять связь со стремительно взрослеющим ребенком?

На встрече можно будет купить книги Марии Парр по специальной цене и подписать их у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.

Встреча проводится при поддержке фонда Norla и Посольства Королевства Норвегия в Москве



































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