Начинается «Биеннале поэтов в Москве»

«После Феминнале наше общество разделилось на две части»
Цензура, давление и угрозы на феминистской выставке в Бишкеке: как это было4 декабря 2019575
С 4 по 8 декабря пройдет XI Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве». В этом году фестиваль посвящен современной поэзии Латинской Америки.
«Нашими гостями станут 17 поэтов из 10 стран. Это Мексика, Сальвадор, Куба, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Перу, Чили, Аргентина и Боливия. Но фестиваль не ограничивается только приглашенными гостями — с ними будут выступать 134 русских поэта, приехавшие из разных уголков России», — сообщила 3 декабря на пресс-конференции в ТАСС куратор фестиваля, поэт Наталия Азарова.
В Москву, в частности, приедут поэты Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия) и Хорхе Галан (Сальвадор). «Нам исключительно важно, чтобы посетитель мероприятий имел возможность сравнить две мощные поэтические традиции в их современном пункте развития», — сказал директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак.
В центре внимания биеннале — поиск параллелей и форм взаимодействия русской и латиноамериканской поэзий и культур. Гости фестиваля познакомятся с многообразием поэтических языков Латинской Америки, в том числе с поэзией на коренных языках.
«Для широкой публики мы предлагаем серию лекций о литературе, архитектуре, искусстве, кино, презентацию поэтической антологии "Поэзия Латинской Америки сегодня", вечера "Женские голоса в поэзии", "Поэзия и фотография", "Поэзия и кино", "Поэзия и политика", вечер поэтических впечатлений о Москве в Музее Москвы», — пояснила Азарова.
Программа «Биеннале поэтов в Москве — 2019» включает более 40 мероприятий. Ознакомиться с ней можно на сайте фестиваля.
Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» с 1999 года проводят Институт языкознания РАН, Гослитмузей и ассоциация «Культурная инициатива». Основные задачи биеннале — расширение профессионального общения и проведение творческих встреч с читателями поэтов разных стран, содействие взаимообогащению культур разных народов и представление зарубежных поэтов широкой российской публике.
Предыдущий фестиваль состоялся в 2017 году, он был посвящен современной поэтической культуре Китая.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:31Изданы тексты Василия Ракитина
17:58Александр Иличевский расскажет в «Пионере» о своем новом романе
17:29Журнал DOXA лишили статуса студенческой организации
16:37Российский гитарист победил на джазовом конкурсе в США
15:25На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут мост
14:28Ансамбль MusicAeterna Four даст первый концерт
12:38В галерее «На Шаболовке» покажут кристаллографию Малевича и Леонидова
11:54Мария Парр встретится с читателями в Музее Москвы
11:31Начинается «Биеннале поэтов в Москве»Все новости
Цензура, давление и угрозы на феминистской выставке в Бишкеке: как это было4 декабря 2019575
Юлия Лежнева в сопровождении Concerto Köln в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии4 декабря 20192867
Александр Фельдберг о своих встречах со шведскими отцами, для которых ребенок становится гораздо более близкой частью их жизни4 декабря 2019719
Глава из книги «Nordic Dads», в которой описывается, как один очень важный шведский папа сделал выбор между работой и новорожденным сыном в пользу последнего и что это ему дало4 декабря 2019431
Как христианская рок-группа из Ленинграда вступила в необъявленную войну с государством. Фрагмент из книги Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока»3 декабря 20191234
Борис Филановский: большое интервью3 декабря 20191518
В этом году фестиваль NOW проходит внепланово и состоит только из кино и из разговоров о фильмах, которые подвергают современность жесткому анализу — по разным векторам и осям3 декабря 20191684
Великий американский музыкант и импровизатор, изобретатель минимализма, рассказывает о том, почему он не совсем композитор2 декабря 20192436
Фотограф Алина Десятниченко ищет по городам России капища, посвященные музыкантам. И находит2 декабря 20191442
Что думают иностранные критики о российском кино29 ноября 20195849
Что покажут в программе тайных киношедевров 2019 года29 ноября 20194805
«Я не вполне теплый и светлый человечек»: премьера новой песни московской арт-поп-группы29 ноября 20192525