Начинается «Биеннале поэтов в Москве»

С 4 по 8 декабря пройдет XI Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве». В этом году фестиваль посвящен современной поэзии Латинской Америки.

«Нашими гостями станут 17 поэтов из 10 стран. Это Мексика, Сальвадор, Куба, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Перу, Чили, Аргентина и Боливия. Но фестиваль не ограничивается только приглашенными гостями — с ними будут выступать 134 русских поэта, приехавшие из разных уголков России», — сообщила 3 декабря на пресс-конференции в ТАСС куратор фестиваля, поэт Наталия Азарова.

В Москву, в частности, приедут поэты Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия) и Хорхе Галан (Сальвадор). «Нам исключительно важно, чтобы посетитель мероприятий имел возможность сравнить две мощные поэтические традиции в их современном пункте развития», — сказал директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак.

В центре внимания биеннале — поиск параллелей и форм взаимодействия русской и латиноамериканской поэзий и культур. Гости фестиваля познакомятся с многообразием поэтических языков Латинской Америки, в том числе с поэзией на коренных языках.

«Для широкой публики мы предлагаем серию лекций о литературе, архитектуре, искусстве, кино, презентацию поэтической антологии "Поэзия Латинской Америки сегодня", вечера "Женские голоса в поэзии", "Поэзия и фотография", "Поэзия и кино", "Поэзия и политика", вечер поэтических впечатлений о Москве в Музее Москвы», — пояснила Азарова.

Программа «Биеннале поэтов в Москве — 2019» включает более 40 мероприятий. Ознакомиться с ней можно на сайте фестиваля.

Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» с 1999 года проводят Институт языкознания РАН, Гослитмузей и ассоциация «Культурная инициатива». Основные задачи биеннале — расширение профессионального общения и проведение творческих встреч с читателями поэтов разных стран, содействие взаимообогащению культур разных народов и представление зарубежных поэтов широкой российской публике.

Предыдущий фестиваль состоялся в 2017 году, он был посвящен современной поэтической культуре Китая.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза



















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