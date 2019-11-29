Группа alt-J возвращается в Москву

© Pop Farm

15 июля 2020 года в московском клубе Adrenaline Stadium выступят британские инди-экспериментаторы alt-J.

В прошлый раз группа из Лидса приезжала с концертом в Москву в мае 2018 года. Как сообщают организаторы предстоящего выступления alt-J, агентство Pop Farm, британские музыканты представят московской публике новое шоу со свежим взглядом на свое творчество, включая такие хиты, как «In Cold Blood», «Taro», «Left Hand Free» и «Breezeblocks».

Группу alt-J основали в 2007 году четверо студентов Лидского университета, выбрав в качестве названия сочетание клавиш на Apple Mac для ввода символа дельта, Δ.

Дебютный альбом «An Awesome Wave» вышел в 2012 году, достиг 13-го места в британском чарте и выиграл премию Mercury Prize как лучший альбом в Великобритании и Ирландии, а клип «Breezeblocks» собрал почти 125 млн просмотров на YouTube (сейчас их уже больше 300 млн).

Второй студийный альбом группы, «This Is All Yours» (2015), занял первое место в британском чарте, второе в чартах Бельгии, Австралии и Канады и четвертое в США. Пластинка получила номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом» и три номинации на Brit Awards.

Последний крупноформатный релиз alt-J — сборник неожиданных редакций треков третьей пластинки «Reduxer» (2017), созданных вместе с хип-хоп продюсерами и исполнителями, такими как Pusha T, Rejjie Snow, The Alchemist, Danny Brown и GoldLink.



































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