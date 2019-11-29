Конференция «Текстильное наследие» пройдет в Музее Москвы

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29 ноября в Музее Москвы в рамках образовательной программы к выставке «Ткани Москвы» состоится конференция «Текстильное наследие: материальное и нематериальное».
Конференция посвящена вопросам экспонирования и музеефикации объектов текстильного искусства. Одним из главных событий конференции станет презентация каталога выставки, которую проведут директор Музея Москвы Анна Трапкова и кураторы «Тканей Москвы» Ксения Гусева и Александра Селиванова.
В своих сообщениях Ксения Гусева и Александра Селиванова представят современные выставочные методы в работе с материалами музейных и фабричных фондов: уникальными предметами Трехгорной мануфактуры и комбината «Красная роза», Даниловской и Голутвинской мануфактур, Первой московской ситценабивной фабрики и Шелкового комбината имени Я.М. Свердлова. Главная проблематика докладов кураторов — показать, что о практиках художников, работающих с текстилем, можно говорить как о самостоятельном виде графического искусства.
Заведующая отделом «Музей ивановского ситца» Ивановского историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина Галина Карева на примере онлайн-каталога музея расскажет о том, как предметы музейных собраний могут быть представлены в медиасреде.
Научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Галина Ульянова и директор по недвижимости компании KR Properties Александр Подусков будут дискутировать о фабриках как градообразующих элементах Москвы в XIX и XX веках.
В докладах специалистов ярославского центра Textil, Музея-лаборатории «Шелковая фабрика» в Коломне, творческой усадьбы «Гуслица» и директора тульского Музея станка Евгения Бабакаева речь пойдет о новой жизни текстильных мануфактур и о том, как культурные кластеры существуют в стенах бывших ткацких фабрик.
Галли Монастырева, президент РОО «Москва и москвичи», передаст рукописную книгу 1910 года «Материалы к истории Прохоровской Трехгорной мануфактуры и торгово-промышленной деятельности семьи Прохоровых» в фонды Музея Москвы.
Выставка «Ткани Москвы» — первое в истории современной России подробное художественное и искусствоведческое исследование истории московского и отечественного текстиля — будет работать в Музее Москвы до 15 декабря. Проект рассказывает обо всех этапах становления текстильного производства в Москве и демонстрирует, почему тканевая индустрия так важна для понимания культуры ХХ века.
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