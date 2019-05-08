Курентзис дебютирует с Берлинским филармоническим оркестром

7 мая Берлинский филармонический оркестр объявил планы на новый концетный сезон. Осенью 2019 года за дирижерский пульт оркестра впервые встанет Теодор Курентзис.

Как сообщает сайт Берлинского филармонического оркестра, 29 и 30 ноября под управлением Теодора Курентзиса на сцене Берлинской филармонии прозвучит Реквием Верди.

В концертах примут участие солисты Зарина Абаева, Евгений Ставинский и хор Пермского театра оперы и балета MusicAeterna.

Берлинский филармонический оркестр был основан в 1882 году, это крупнейший симфонический оркестр Германии. С 2018 года его главным дирижером и музыкальным руководителем является Кирилл Петренко.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

















