 
13:40 8 мая 2019Новости
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Курентзис дебютирует с Берлинским филармоническим оркестром

News_detailed_picture© teodor-currentzis.com

7 мая Берлинский филармонический оркестр объявил планы на новый концетный сезон. Осенью 2019 года за дирижерский пульт оркестра впервые встанет Теодор Курентзис.

Как сообщает сайт Берлинского филармонического оркестра, 29 и 30 ноября под управлением Теодора Курентзиса на сцене Берлинской филармонии прозвучит Реквием Верди.

В концертах примут участие солисты Зарина Абаева, Евгений Ставинский и хор Пермского театра оперы и балета MusicAeterna.

Берлинский филармонический оркестр был основан в 1882 году, это крупнейший симфонический оркестр Германии. С 2018 года его главным дирижером и музыкальным руководителем является Кирилл Петренко.

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