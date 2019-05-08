Фонд V-A-C открывает выставку в Венеции

Фонд V-A-C открывает выставку в ВенецииХарун Мирза. Из проекта «По ту сторону Волновой эпохи» Заброшенный детектор частиц, эксперимент OPAL, ЦЕРН© David Bebber / hrm199
Сегодня, 8 мая, в Дзаттере, пространстве фонда V-A-C в Венеции, начинает работу выставка «Время, вперед!», приуроченная к 58-й Венецианской биеннале современного искусства.
Выставка «Время, вперед!» продлится до 20 октября. На ней будут представлены 14 работ о значении и функции времени в XXI веке, 13 из которых созданы специально для венецианского проекта V-A-C.
«Название проекта — "Время, вперед!" — иронически переосмысляет известный лозунг XX века, который теряет свою значимость в эпоху постоянного ускорения, девальвации идей XX века, гибридных войн и тревожных состояний, в которых человек перестает различать границы между фактом и фейком, настоящим и будущим», — сообщает сайт фонда V-A-C.
В проекте участвуют Роза Барба, Александра Доманович, Дарья Иринчеева, группа «Куда бегут собаки», Адам Линдер, Харун Мирза, Тревор Паглен, Валид Раад, Джеймс Ричардс, Кирилл Савченков, Александра Сухарева, Кристофер Кулендран Томас, Анника Кульман, Жоана Хаджитомас, Халил Жореж и Валентин Фетисов. Кураторы — Омар Холеф и Мария Крамар.
Среди участников публичной программы группа ∞OS, M¥SS KETA, Алеcсандра Помарико/Free Home University, Эмилио Фантин, Барбара Тома, Сильвия Федеричи, Микеле Риццо, Лоренцо Сенни и группа Strasse.
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