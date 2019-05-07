В Центре Вознесенского откроется выставка-путешествие в 1960-е

В Центре Вознесенского откроется выставка-путешествие в 1960-еКадр из фильма «Застава Ильича»© Культура.рф
С 25 мая до конца сентября в Культурном центре Андрея Вознесенского в Москве пройдет мультимедийная выставка «Им 20 лет», посвященная 55-летию выхода фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»).
«Время Оттепели и связанных с нею надежд, интерактивное путешествие из 2019-го в 1960-е — главная тема нового проекта», — говорится в сообщении на сайте Центра Вознесенского.
«Взяв за основу знаменитый фильм Хуциева, — пишут организаторы выставки, — мы воссоздаем атмосферу той эпохи с помощью артефактов и новых технологий, уникальных фото- и кино-материалов и арт-объектов, объединенных в пространстве большой выставки-инсталляции».
Автор идеи и куратор выставки — историк кино Зоя Кошелева, автор тотальной инсталляции и оформления — театральный художник Алексей Трегубов.
В экспозиции будут использованы архивные видео- и фотоматериалы из Госфильмофонда России, РГАЛИ, МАММ, Центра фотографии имени братьев Люмьер, частных архивов, а также снимки, сделанные Генриеттой Перьян на съемочной площадке фильма «Застава Ильича».
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