Открыт прием заявок на питчинг «Артдокфеста»

До 15 июня от кинематографистов из стран бывшего СССР принимаются заявки на участие в питчинге международного фестиваля документального кино «Артдокфест», который пройдет в Риге с 4 по 6 сентября.

Как сообщает сайт фестиваля, отборочная комиссия выберет до 10 проектов, которые примут участие в главной сессии питчинга и будут представлены европейским продюсерам.

Также в программе сессии обучение, лекции, тематические исследования, консультации с международными экспертами и индивидуальные встречи с инвесторами. Подробное расписание работы сессии будет опубликовано в августе.

Организаторы оплачивают участникам питчинга расходы на проезд и проживание в Риге, а также оказывают им визовую поддержку. Кроме того, дирекция осуществляет перевод для участников с русского и на русский с английского и латышского языков.

Питчинг «Артдокфеста» проводится в сотрудничестве с Baltic Sea Forum for Documentaries (BSD). Его задача — содействовать независимым документалистам из стран бывшего СССР в подготовке и развитии их проектов для дальнейшего производства документальных фильмов в качестве международной копродукции.

Лучший проект будет награжден дипломом Artdocfest / Riga и денежной премией, учрежденной телеканалом «Настоящее время».





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