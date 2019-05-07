Творческий вечер Вячеслава Бутусова пройдет в ММДМ

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26 мая в Московском межднародном доме музыки (ММДМ) состоится творческий вечер основателя музыканта, писателя, поэта, художника, основателя и фронт-мэна групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова.

Вечер в ММДМ назван по стихотворению Пушкина, на которое Бутусов написал новую песню.

«В Доме музыки будет исполнена одна из новых песен на стихи Александра Сергеевича Пушкина - "Чудное мгновенье", которую можно приурочить к 200-летию со дня первой встречи Александра Сергеевича и Анны Керн», — цитируют Бутусова организаторы вечера.

По словам музыканта, эта композиция войдет в его новый альбом, к записи которого он приступит сразу после выступления в Москве.

На творческом вечере также прозвучат исполнит хиты группы «Наутилус Помпилиус» в акустическом формате.





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